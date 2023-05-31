Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın ısrarlı takibi sonucunda DSİ tarafından ihalesi yapılan Çorum Merkez İlçe 1 Kısım Derelerinde (Sıklık Dereleri ve Çorum Barajı Mansabı) taşkın koruma çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 5 kilometrelik bir alanda gerçekleşen çalışmalarda öncelikli olarak su taşkınlarına karşı tedbir alınması amaçlanıyor.

İhale bedeli yaklaşık 60 Milyon TL olan Bayat Gediği, Garanti Evler, Özgür Evler ve Ahçılar bölgelerini kapsayan dere ıslah çalışmaları Özgür Evler bölgesinden başlatıldı.

Proje ile dere yataklarını düzenleyerek taşkın riskini en aza indirmeyi amaçladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Aşgın, "Bu çalışmaların tamamlanmasıyla, su taşkınlarına karşı daha etkin bir tedbir alınmış olacak ve bölge halkına daha güvenli bir yaşam alanı sunulacaktır" dedi.

Çorum Belediyesi ile DSİ'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen dere ıslah çalışmalarının, Çorum için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Başkan Aşgın, proje çerçevesinde taşkın koruma setleri, dere yataklarının temizlenmesi gibi çalışmalar yapılacağını kaydetti. Başkan Aşgın, "Bu çalışmaların tamamlanmasıyla, su taşkınlarına karşı dirençli bir altyapı oluşturmuş olacağız" şeklinde konuştu.