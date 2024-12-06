Kaza, Alaca ilçesi Çorum-Alaca karayolu İbrahim köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan 33 AYE 390 plakalı TIR, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün sis sebebiyle direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada TIR sürücüsü yara almandan kurtuldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yolda güvenlik önlemi alarak TIR’ın kaldırılması için çalışma başlattı.

Editör: İHA AJANS