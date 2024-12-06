Ferdi Y. (22) ile Ayhan Doğan (57) arasında, Ayhan Doğan'a ait Damat Şükrü 3. Sokak'taki iş yerinde alacak nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ferdi Y, Ayhan Doğan'ı bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ayhan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bu sırada 112'yi arayarak, Eskice köyünde bulunduğunu ve Ayhan Doğan'ı öldürdüğünü söyleyen Ferdi Y, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak, polis ekiplerin teslim edildi.

Şüpheli, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.Ayhan Doğan'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.