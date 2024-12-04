Alınan bilgiye göre aralarında alacak verecek meselesi nedeni ile sorun bulunan Emre G.(36) ile Haşim A.(37) Çöplü Mahallesi Çöplü caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Haşim A., işyerinden aldığı bıçak ile Emre G.’yi bıçakladı.

Kavganın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunu çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleri ile yaralanan Emre G., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şüpheli Haşim A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK