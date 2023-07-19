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Çorum’da 5 liradan satışa sunulan simidin fiyatı yüzde 40 zamla 7 liraya yükseldi.

Çorum’da 5 liradan satışa sunulan simidin fiyatı 7 lira oldu. Halen 5 liradan satılan ekmeğin 7 lira olacağı belirtildi. Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Esnaf Odası Başkanı İbrahim Kurt, ekmek fiyatının 7 lira olması için Türkiye Fırıncılar Federasyonu’na talep yazısı gönderdiklerini bildirdi.

Ekmek zammı için Bakanlık’tan onay beklediklerini kaydeden Kurt, son gelen zamların fırıncıların belini büktüğünü belirterek, “Ekmeğe zam yapmayı biz de istemiyoruz ama artan maliyetler, gelen zamlar ve enflasyondan dolayı zam yapma kararı aldık” dedi.