Salı günü, 37.hafta maçında konuk ettiği Isparta 32 Spor’u 2-1 yenerek son maçlar öncesinde şampiyonluğunu ilan eden Çorum FK, yarın İstanbul temsilcisi Arnavutköy Belediye ile deplasmanda, sezonun son hafta maçında karşılaşacak. Kırmızı-siyahlı takım, kendisi açısından prestij önemi taşıyan maç öncesinde son idmanını dün gerçekleştirdi. Teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde, Tesislerdeki Bülent Üstüner Sahası’nda, saat 11.00’de yapılan antrenman ısınmanın ardından 5’e 2 pasla devam ederken, yarı sahada oyunla sona erdi. Bu antrenman, aynı zamanda 2022-2023 Sezonunun Çorum’daki son idmanı oldu.

UÇAKLA GİDECEKLER

Kırmızı-siyahlı takım, bugün Merzifon’dan 08.40 uçağı ile İstanbul’a gidecek. Ter idmanını İstanbul’da yapacak olan Çorum FK, karşılaşma saatini beklemeye başlayacak.

“Buradaki aile ortamı hiçbir takımda yok” “Buradaki aile ortamı hiçbir takımda yok”

(Hüseyin AŞKIN)