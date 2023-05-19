Salı günü, 37.hafta maçında konuk ettiği Isparta 32 Spor’u 2-1 yenerek son maçlar öncesinde şampiyonluğunu ilan eden Çorum FK, yarın İstanbul temsilcisi Arnavutköy Belediye ile deplasmanda, sezonun son hafta maçında karşılaşacak. Kırmızı-siyahlı takım, kendisi açısından prestij önemi taşıyan maç öncesinde son idmanını dün gerçekleştirdi. Teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde, Tesislerdeki Bülent Üstüner Sahası’nda, saat 11.00’de yapılan antrenman ısınmanın ardından 5’e 2 pasla devam ederken, yarı sahada oyunla sona erdi. Bu antrenman, aynı zamanda 2022-2023 Sezonunun Çorum’daki son idmanı oldu.

UÇAKLA GİDECEKLER

Kırmızı-siyahlı takım, bugün Merzifon’dan 08.40 uçağı ile İstanbul’a gidecek. Ter idmanını İstanbul’da yapacak olan Çorum FK, karşılaşma saatini beklemeye başlayacak.

(Hüseyin AŞKIN)