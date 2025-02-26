Çorum Mimarlar Odası İl Temsilcisi Pınar Karakurt, şehirdeki sahte mimarlara karşı önemli bir uyarıda bulundu. Karakurt, mimarlık mesleğini icra etmeyen, ancak kendilerini “mimar” olarak tanıtan kişilerin halk için büyük bir tehlike oluşturduğunu belirtti.

Hiçbir mimarlık eğitimi almamış, ancak “designer” olarak tanımlanan kişilerin, özellikle teknik bilgiye sahip olmadan büyük riskler alarak mimari tasarım ve uygulama yaptıklarını belirten Karakurt, “Ev hanımı, tekniker, müteahhit, mobilyacı gibi kişiler, kendilerini tasarımcı olarak tanıtarak halkı yanıltıyor. Bu kişiler hem mimari tasarımlarını hem de uygulamalarını yapıyor” dedi.

Çorum'daki halkın, bu kişileri genellikle mimar olarak tanıdığına dikkat çeken Karakurt, “Ne yazık ki, kimi insanlar bu kişilerin mimar olmadığını bilerek dahi evlerini ve hayatlarını onlara emanet etmekte” diyerek tehlikenin büyüklüğüne vurgu yaptı. Karakurt, son yıllarda yaşanan deprem ve yangın gibi büyük felaketler ışığında, eğitim almamış kişilere verilen yaşam alanlarının tehlikeler taşıdığına dikkat çekti.

Mimarlık mesleğinin sadece güzel tasarımlar yapmakla sınırlı olmadığını ifade eden Karakurt, “Mimarlık okullarında verilen eğitim, çok disiplinli bir öğrenim sürecidir. Yangın güvenliği, deprem dayanıklılığı gibi faktörler, her tasarımda titizlikle incelenip uygulanmalıdır” diyerek, ayrıca tasarımın yanı sıra diğer mühendislik disiplinleriyle uyum içinde yapılması gerektiğinin altını çizdi.

İç mekân düzenlemeleri gibi mimari değişikliklerin de bilinçsiz kişiler tarafından yapıldığında binanın güvenliğini tehlikeye sokabileceğini belirten Karakurt, “Kolon ve kirişlere zarar verilmesi, yanlış malzeme kullanımı, yapıyı depreme karşı savunmasız bırakabilir” dedi.

TADİLATLARDA MİMAR VE MÜHENDİS İLE ÇALIŞILMALI

Tadilat yaptıran vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Karakurt, bu tür işlemlerin mutlaka eğitim almış mimar ve mühendislerle yapılması gerektiğini belirtti. Özellikle zemin katları işyeri olarak kullanılan apartmanlarda, işyerindeki değişikliklerin diğer konut sahipleri tarafından da kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Karakurt, “Bu tür bilinçsiz tadilatlar, tüm apartmanı etkileyebilir ve ciddi güvenlik sorunlarına yol açabilir” ifadelerini kullandı.

YETKİSİZ KİŞİLER İÇİN HUKUKİ UYARI

Mimar unvanını yetkisiz kullanan kişiler için hukuki bir hatırlatma da yapan Karakurt, 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Kanunu’na göre, mimarlık unvanını kullanabilmek için bir üniversiteden mimarlık eğitimi alınması gerektiğini belirterek, bu kurallara aykırı davrananların hapis ve adli para cezası ile karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

“Mimarlık mesleğinin özgünlüğünü korumak, halkımızı bilinçlendirmek ve güvenli yaşam alanları sağlamak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz” diyen Karakurt, halkı mimar ve mühendislik hizmetlerini profesyonel kişilere emanet etmeleri konusunda uyardı.

Editör: Haber Merkezi