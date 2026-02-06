Çorum'da gözüne kestirdiği sahipli kediyi alan kişi ve yanındaki arkadaşı kameraya yansıdı.

Olay, dün Sancaktar Cami karşısında bir işyerinin önünde meydana geldi. İddialara göre, Murat Özkader'e ait Biritish cinsi Pamuk isimli kediyi gözüne kestiren genç kediyi kucağına alıp olay yerinden uzaklaştı. Kedisini bıraktığı yerde göremeyen hayvansever ise durumun farkına kamera kayıtlarını izledikten sonra vardı.

ŞİKAYETÇİ OLACAK

Olayı gerçekleştiren iki genç kedisini getirmezse Emniyet'e şikayetçi olacağını dile getiren hayvansever, kedinin çipi olduğunu ve boynundaki tasmada telefon numarası yazdığını dile getirdi.

"KEDİMİZ AİLEMİZDEN BİRİYDİ"

Murat Özkader, "Kedimiz ailemizden biri gibiydi. Ayrıca çip de takılıydı çip bilgileri de benim üzerime. Geri getirirlerse çok seviniriz. Kedimizi hemen bırakmazlarsa gençlerden şikayetçi olacağım. Bunun bilinmesini istiyorum." dedi.