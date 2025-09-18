Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak, mevcut kaynakları etkin kullanmak ve sağlık sunumunda yaşanan sorunlara hızlı çözümler üretmek amacıyla Çorum’da kapsamlı bir değerlendirme çalışması yapıldı.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı tarafından 1–16 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen değerlendirme sürecinde, Bakanlığın politika ve öncelikleri doğrultusunda sağlık tesislerinde sunulan hizmetler ile üretilen veriler yerinde incelendi.

İl genelinde hastane statüsünde hizmet veren 15 sağlık kuruluşunda yapılan değerlendirmelerde, hizmet kalitesi ve istatistikler kayıt altına alındı. Sürece ilişkin kurum yöneticileriyle de görüşülerek, hizmet sunumunun daha etkili ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

