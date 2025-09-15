Gece saatlerinde Ulukavak Mahallesi Kahramançavuş Caddesi'nde bir binanın önüne ellerinde pompalı tüfekle gelen şüpheliler, 5. kattaki daireye ateş etti.

Açılan ateş sonucu dairenin camları kırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri saldırıyı İ.S.Ç.(20) ile kardeşi Ö.Ö.Ç.(14)’nin yaptığını belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu abla ve kardeşi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14 yaşındaki Ö.Ö.Ç, adli kontrolle serbest kalırken ablası İ.S.Ç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK