Kaza, Kızılırmak Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 60 AFZ 786 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan sürücü, kontrolü kaybederek düştü. Kazada yaralanan sürücüyü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Muhabir: İHA AJANS