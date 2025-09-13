Adem E. idaresindeki 19 AU 213 plakalı otomobil ile Suriye uyruklu Haıtham H.A.(54)'nın kullandığı elektrikli motosiklet Osmancık Caddesi İkbal kavşağına çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada elektrikli motosikletin sürücüsü ile motosiklette bulunan Hanna S.(55), 5 yaşındaki Hana Haj A. ve 2 yaşındaki İlafHaj A. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK