Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Yahya S. (28) idaresindeki polis otosu ile Rıza Doğan U. (26) yönetimindeki 55 ADD 234 plakalı otomobil, İnönü Caddesi Terminal Kavşağı’nda çarpıştı.

Kazaya ilk müdahaleyi yoldan geçen bir ambulans ekibi yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada polis memurları Yahya S., Yaşar Ö. (36), araçta bulunan şüpheli Samet G. (30) ile otomobil sürücüsü Rıza Doğan U. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.