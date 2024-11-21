Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son deprem verilerine göre Çorum'un Kargı ilçesinde ilki saat 00:50'de 5.45 derinlikte, 1,2 büyüklüğünde ilk deprem meydana geldi.

Sonrasında ise saat 1.36'da 5,31 kilometre derinlikte 1.6 büyüklüğünde, saat 1.40'da 4,98 derinliğinde 2,8 büyüklüğünde, ardından saat 1.41'de 7,0 derinlikte 2,2 büyüklüğünde, ve saat 1.47'de 4.44 derinlikte 1,1 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ 3.1 DEDİ

Kandilli Rasathanesi​ Kargı Akkese'de saat 1.40'da meydana gelen depremi 3.1 olarak ölçtü.

AFAD verilerine göre Kargı'da saat 5.01'de bir deprem daha kaydedildi. Verilere göre derinlik 5.84, büyüklük ise 1.5 olarak belirlendi.

Ayrıca sabah saat 6.48'da ise Uğurludağ ilçesinde 7.03 derinlikte, 1,0 büyüklükte bir deprem kaydedildi.