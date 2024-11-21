Tüm kahvehaneler “kıraathane” adını taşıyor, ama gerçek manada kıraathane vasfında olanların sayısı çok az. Zira, kıraathane, kıraat olunan, gazete-dergi, kitap okunan yer anlamına geliyor. Bizdeki örnekler ise, yalnızca sohbet edilen, oyun oynanan yerler.

Güleryüz Restaurant’ın eski çalışanlarından Halis Sözer, Cengiztopel Caddesi’nde Esnafevleri Camii karşısında açtığı işyerinin, gerçek bir “kıraathane” olması için azami çabayı gösterdiğini, burada bir okuma köşesi oluşturduğunu, iç dizaynını da modern bir biçimde gerçekleştirdiğini söylüyor.

Çeyrek asırdır hizmet sektöründe olduğunu belirten Halis Sözer, kıraathanenin iç dekorundan masa-sandalyesine kadar her şeyin kaliteli ve konforlu olmasına özen gösterdiğini, hijyeni ve güler yüzü ön planda tuttuğunu anlatıyor.