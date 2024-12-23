Hitit Üniversitesi’nin makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşmasının ardından kurulan Makine ve İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinde (MİTAM) özellikle yapay zekânın farklı alanlarda kullanımına yönelik çalışmalar başlatıldı.

Üniversite bünyesinde, ön çapraz bağ yırtıklarının teşhisinde yapay zekâ kullanılması için çalışma yapılmak üzere Hitit Üniversitesi tıp ve mühendislik fakültelerinden akademisyenlerden ekip kuruldu.

YAKLAŞIK 400 KİŞİNİN MR GÖRÜNTÜLERİ YAPAY ZEKAYA ÖĞRETİLDİ

Çalışma kapsamında ortopedi ve travmatoloji birimince ön çapraz bağ yırtığı bulunan yaklaşık 400 kişinin MR görüntüleri yapay zekaya öğretildi.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Taner Alıç, AA muhabirine, ön çapraz bağların dizin en önemli bölümlerinden olduğunu, özellikle sporcularda bu bölgede yaralanmalar yaşandığını söyledi.

Ön çapraz bağ yırtığının tedavisinde doğru teşhisin önemine vurgu yapan Alıç, "Ön çapraz bağ yırtıklarının doğru teşhisinde klinik muayene kadar MR görüntüleri de ciddi önem arz etmekte fakat bu MR görüntülerinin değerlendirilmesinde ister istemez insanın gözden kaçırabileceği çok ciddi detayları daha ayrıntılı şekilde fark etmemiz ve doğru tanı koymamız, doğru tedavi açısından önemli." dedi.



"YÜZDE 92'YE VARAN DOĞRULUK ORANI VAR"

Dünyada yapay zeka ve derin öğrenme modellerinin sağlık sektöründe, özellikle ortopedi alanında yer tutmaya başladığına dikkati çeken Alıç, şöyle devam etti:

"Çoğu çalışmalar buna doğru evrilmekte. Ön çapraz bağ yırtıkları için de bu süreç bu şekilde. Yapay zeka modelleriyle insanın gözden kaçırabileceği detaylı yırtıklara doğru ve çok hızlı şekilde, saniyeler içerisinde tanı koyabilmekteyiz. Bu tanıyı koyarken mühendislik fakültesinin değerli hocalarıyla birlikte çalıştık. Ön çapraz bağ yırtıklarını daha doğru, daha hızlı nasıl teşhis edebiliriz, bunun üzerine kafa yorduk ve yaptığımız çalışmalarda oldukça iyi sonuçlar elde ettik. Yüzde 92'ye varan doğruluk oranı var. Başlangıç için oldukça önemli rakamdı bu."

Alıç, gelecekte menisküs, kıkırdak hasarı gibi farklı bölgelere yönelik yapay zeka destekli çalışmalar yapacaklarını, bu tür yazılımların hekimlere özellikle teşhis konusunda yardım ve destek sağlayacak teknolojik birer araç olduğunu sözlerine ekledi.

FARKLI MR CİHAZLARINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLER DE İŞLENECEK

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Meryem Yalçınkaya ise MİTAM'da yapay zeka teknolojisine yönelik çok sayıda çalışma yürüttüklerini anlattı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile yaklaşık 1,5 yıl önce yapılan istişarede, ortopedi ve travmatoloji bölümüne yönelik yapay zeka destekli çalışma yapmaya karar verdiklerini anlatan Yalçınkaya, Doç. Dr. Tamer Alıç ile yürüttükleri, iki ay süren teknik işlemlerin ardından ön çapraz bağ yırtığını yapay zekaya öğretmeyi başardıklarını söyledi.

Yalçınkaya, "Ondan sonraki süreçte burada dijital laboratuvarda model geliştirmeleri üzerine odaklandık. Çapraz bağın bulunduğu bölgede yırtık var mı yok mu şeklinde tespite yönelik derin öğrenme modelini geliştirdik. Birden fazla model geliştirdik ve en iyisinde yüzde 92'lik doğrulukta çapraz bağ yırtığı vardır yoktur diye tespit ettik." şeklinde konuştu.

Yalçınkaya, yazılımı daha da geliştirmek için bundan sonraki süreçte farklı MR cihazlarından alınan görüntüleri de işleyeceklerini bildirdi.

Yapay zekanın gelecekte erken tanı ve teşhisin ayrılmaz bir parçası olacağını öngördüklerini ve buna yönelik yapay zeka destekli çalışmalar yaptıklarını belirten Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Sadece çapraz bağ yırtığını değil, daha önceki kanser hücrelerinin tespiti, bronskoskopi alanında yabancı cisim var mı yok mu, estetik operasyon sonrası insan yüzünde duygu kaybı var mı yok mu gibi alanlara yönelik çalışmalarımız da oldu. Bunların hepsini birleştirerek bir program içerisinde, farklı modüller altında bir ürüne dönüştürmeyi, bu ürünü de Hitit teknoloji şirketi bünyesinde sağlık sektöründe bir hizmet ürünü olarak sunmayı hedefliyoruz."