Çorum'da okul servis araçlarının denetlendiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında okul servis araçlarını denetlemek üzere oluşturulan Okul Servis Araçlarını Denetleme Komisyonunun ilk denetimini fuar alanında gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, denetim faaliyetinin 3 gün süreceği, şehirdeki tüm okul servis araçlarının komisyon tarafından kontrol edileceği kaydedildi.

Denetimlerde İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin birlikte görev yaptığı bildirildi.

Muhabir: AA AJANS