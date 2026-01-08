Millî Eğitim Bakanlığı’nın politika ve stratejileri ile Türkiye Yüzyılı Maarif Eğitim Modeli doğrultusunda, İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yapılan “Hayat Boyu Öğrenmeyi İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme Çalıştayı”nın sonuçları kitaplaştırıldı.

Çorum’da 27 Kasım 2025 tarihinde düzenlenen çalıştay; kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinden oluşan 85 paydaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştay, hayat boyu öğrenme alanında mevcut durumun analiz edilmesi ve geleceğe yönelik yol haritasının belirlenmesi amacıyla organize edildi.

Yedi tematik masada yürütülen çalışmalar sonucunda; istihdam odaklı kurs planlaması, dijital dönüşüm, erişilebilirlik, paydaş iş birliği ve sürdürülebilirlik başlıklarında uygulamaya dönük somut çözüm önerileri geliştirildi. Ortaya çıkan veriler, sahadaki ihtiyaçları doğrudan yansıtan önemli çıktılar olarak raporlandı.BAKANLIĞA SUNULDUHazırlanan Çalıştay Sonuç Raporu ve Kitapçığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcıları ve ilgili Daire Başkanlarına resmî yazı ile iletilerek değerlendirme ve politika geliştirme süreçlerine sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, kitaplaştırılan çalıştay çıktılarının önemine dikkat çekerek; “Bu çalışma, Çorum’un hayat boyu öğrenme alanındaki kurumsal hafızasını güçlendiren, uygulamaya yön veren ve geleceğe ışık tutan önemli bir kaynaktır” görüşüne yer verdi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ