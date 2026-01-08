Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği 6. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan başkanlığında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. 2025 yılı kapsamında uygulanan koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının ele alındığı toplantıda, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi hedefi öne çıktı.

Görüşmelerde; çocukların üstün yararı ilkesi doğrultusunda yürütülen koruma, bakım, eğitim, sağlık ve danışmanlık tedbirlerinin il genelindeki uygulanma süreçleri değerlendirildi. Ayrıca kurumlar arası veri paylaşımı, hizmetlerin bütüncül yaklaşımla yürütülmesi, tedbir kararlarının izleme ve değerlendirme aşamalarında karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Aydın, çocuk koruma sisteminin etkin işlemesi için kurumlar arası koordinasyonun ve düzenli bilgi akışının önemine dikkat çekerek, çocukların korunması ve refahının artırılmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi