Çorum’da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınamak amacıyla yürüyüş düzenlendi. Çorum Valiliği önünde toplanan protokol üyeleri ile 7'den 70'e yüzlerce kişi ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Saat Kulesi Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca tekbirler getiren vatandaşlar, İsrail'i sloganlar atarak protesto etti. Saat Kulesi Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından saldırılarda katledilen Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.



"Çaresizliği kabul eden, savaşı kaybetmiş demektir"

Programın ardından kalabalık adına konuşan Türk Kızılay Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç, "Çaresizliği kabul eden, savaşı kaybetmiş demektir. Mücadelenin bitmediğini hatta daha da büyüdüğünü bizlere gösteren Gazze'ye, direnişe, Sumud Filosu'na selam olsun! Binlerce şehide rağmen düşmana boyun eğmeyen Gazze halkının kutlu direnişi için iki yıldır meydanlardayız. Siyonistlerin yüz yıllık mazisi katliam ve barbarlığın tarihidir. Bunu Müslümanlar yıllardır dile getiriyordu ama bugün artık tüm dünya vahşetin farkına vardı. Katil İsrail en büyük destekçisi katil ABD’den aldığı destekle tüm coğrafyamızda işgal, kaos ve katliamlarını çoğaltmaya çalışarak varlığını devam ettirme çabasında, Siyonist vahşete direnç gösteren her türlü çabayı kendisi için büyük tehdit olarak görmektedir. İran, Yemen, Lübnan, Suriye ve Katar’daki saldırıları bunu açıkça göstermekte. Geçen hafta Sumud teknelerine yönelik dronla yaptığı saldırılar da Tunus’ta gerçekleşmiş olup, böylelikle saldırdığı ülke sayısını her geçen gün artırmaktadır. Barış görüşmeleri için yapılan bir oturumu hedef almak ancak ve ancak Siyonistlerin yapabileceği bir alçaklıktır. Katar saldırısı tıpkı daha önceki saldırılar gibi bunun göstergesidir. Siyonistlerin ihtimal saldırılarını beklememeli, şimdiden Siyonistlerin ihtimal saldırılarına karşılık verileceği açıkça dile getirilmeli ve Siyonistlerden hesap sorulacağı vurgulanmalıdır. Gazze için bir şey yapmak isteyenler en başta Hamas’a sahip çıkmalıdırlar. Dua ve infakla, eylem ve boykotla direnişe her fırsatta destek vermeli ve susturulmaya çalışılan Gazze’nin sesi olmalıyız" ifadelerine yer verdi.

Muhabir: İHA AJANS