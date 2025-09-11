İstiklal İlkokulu'nda sınıflarında oturulmalarına izin verilmediği iddia edilen öğrenciler okul bahçesinde kaldırımlarda kendi getirdiği yiyecekleri uygun olmayan ortamlarda yemek zorunda kalıyorlar.

Bu duruma isyan eden bir veli, 3 gündür sorununun çözülmediğini çocukların içler acısı durumda olduğunu belirterek, "Böyle bir şey olabilir mi? Bu çocuklar sizin çocuğunuz olsa bu duruma izin verir misiniz? Elim ayağım titriyor. Çocuklar evlerinden götürdükleri beslenmeleri yiyecek bir yer bulamıyor. Kantin dedikleri yerde oturacak masa yok. Yerlerde, okul bahçesinde merdivenler üzerinde sürünüyorlar. El insaf." diyerek duruma tepki gösterdi.