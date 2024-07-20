Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) üniversite öğrencilerine kucak açan şehirleri açıkladı.

Üniversite tercihlerinin ve üniversitelerin bulunduğu şehirle ilişkili olduğu içgörüsünden yola çıkan Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı üniversite öğrencilerine kucak açan şehirler 2024 yılı puanlamasını yayımladı.

ÜNİAR tarafından yayınlanan rapora göre Çorum, 81 il içinde 53'üncü sırada yer alarak öğrenci memnuniyetsizliğinin çok yüksek olduğu iller arasında gösterildi.

ÜNİAR'ın her yıl hazırladığı Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri sıralamasında Eskişehir Türkiye'nin öğrenci dostu üniversite şehri olurken, onu sırasıyla Ankara ve Mersin takip etti. Araştırmaya göre ortalama 90 puanla öğrenci memnuniyeti açısından ilk sıraya yerleşen Eskişehir, Türkiye'nin en öğrenci dostu şehri oldu.

Araştırmada Üniversitelerin Genel Memnuniyet Sıralamasına göre 200 üniversite arasında Hitit Üniversitesi 107’nci sırada kendine yer bulurken, 126 devlet üniversitesi arasında ise 68’nci sırada yer aldı. Öğrenim Deneyimi Tatminkârlığı Sıralaması’na göre HİTÜ 96’ncı sırada yer alırken, Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu Sıralamasında 84’üncü, Akademik Destek ve İlgi Sıralamasında 128’nci, Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet Sıralamasında 112’nci, Öğrenme İmkanları ve Kaynaklarının Zenginliği Sıralamasında 125’nci ile Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği Sıralamasında 101’nci sırada kendisine yer buldu.

Editör: KEMAL YOLYAPAR