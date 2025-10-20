Türk tiyatrosunun usta ismi Ferdi Akarnur, 60. sanat yılına özel olarak sahneye koyduğu “Aşk Eski Bir Yalan” adlı oyunla seyirciyle buluşuyor. Aşkın, ilişkilerin ve modern çağın karmaşık duygularının mizahi bir dille işlendiği bu etkileyici tiyatro eseri bugün (20 Ekim 2025 Pazartesi günü) saat 20.00’de Çorum Devlet Tiyatrosu sahnesinde tiyatroseverlerle buluşacak.

Ferdi Akarnur’un sahne performansıyla renklenen, hem romantik hem düşündürücü yönüyle dikkat çeken oyunda ayrıca Yelda Alp ile Cengiz Güleryüz rol alıyor.