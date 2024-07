Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne her yıl ilkbaharda göç eden leylekler, turistleri ve kuş araştırmacılarını da bölgeye çekiyor. Yol kenarlarındaki elektrik direklerinde veya ağaçlarda yuva yapan leylekler, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Her geçen yıl leylek popülasyonunun arttığı delta, bine yakın leylek yuvasına ev sahipliği yapıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı ve Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, "Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından birindeyiz. Türkiye'nin en önemli kuş popülasyonunun görüldüğü yerlerden biridir. Türkiye'de toplam 465'e yakın kuş görülürken bunun 355'i burada görülmüş. Bu anlamda Türkiye'de görülen kuşların nerdeyse yüzde 70-80'inin görülebildiği bir alandayız. Burada görülen kuşlar, balıkları Türkiye'de başka bir yerde görme şansımız yok.

Bu kadar sayıda kuş çeşidinin aynı anda görülmesi tabii ki de mümkün değil. Bu zaman içinde toplam tespit edilen kuş çeşidi sayısıdır. Her mevsimde farklı kuş türlerinin görülebildiği yakında izlenebildiği bir alandır. Ailelerin çocukları ile baş başa kalabileceği, internetten onları uzaklaştırıp doğayla iç içe onlarla temas kurabileceği alanlar olarak buraları gördüğümüz için sadece bilim insanları veya turistler olarak değil, ailelerin çocuklarıyla birlikte gelerek doğa gözlemlerini yapabileceğimiz bir yer burası. Aileler buralara gelsinler. Sadece kendileri değil çocuklarıyla birlikte gelsinler. Bu güzellikleri görmelerini arzu ediyoruz” dedi.

Editör: İHA AJANS