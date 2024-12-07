Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, başkanlığında bugün toplandı. Toplantıda Köprüalan Köyü’nün Çorum’a mahalle olarak bağlanması yönündeki teklifte görüşüldü.

Toplantıda Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, meclise bilgilendirmelerde bulundu. Köprüalan Köyü’nün merkeze 4 kilometre mesafede olduğunu belirten Candan, 210 hane bulunan köyde 320 nüfusun yaşadığını dile getirdi. Köyde yapılan referandumda katılan 166 kişiden 163’ü evet oyu kullandığını anlatan Turhan Candan, köy statüsünden, mahalle statüsüne geçilmesi halinde uyulması gereken hususlarda köy halkını bilgilendirdiklerini söyledi.

Köprüalan Köyü Muhtarı Rıfat Müstet de kısa bir konuşma yaparak, neden mahalle olmak istediklerini anlattı.

Ardından yapılan oylama ile Köprüalan Köyü’nün Çorum’a mahalle olarak bağlanması oy çokluğu ile kabul edildi.