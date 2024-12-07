Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü tarafından düzenlenen “Bir Kahve Molası?” paneli, Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda yapıldı. Kahvenin kültürel, bilimsel ve beslenme boyutlarının ele alındığı panel, kahve tutkunları ve konuyla ilgilenen geniş bir katılımcı kitlesini bir araya getirdi.

Programa, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Gökmeşe, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Çubuk, bölüm öğretim üyeleri, TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca, Çorum Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mehmet Aşgın, Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, misafirler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Beslenme ve Diyetetik Kulübü’nün kuruluşunun 3. yılına yaklaşılırken, kulüp başkanı Ahmet Serhat Afşar, günün anlam ve önemine dair bir açılış konuşması yaptı. Panelin sunuculuğunu ise Cansu Nedra Şişman üstlendi.

Sunumlar, Doç. Dr. Ali İzzet Yılmaz, Gıda Mühendisi Adil Nezih Kayışoğlu, Dr. Dyt. Şehriban Duyar Özer ve Dr. Dyt. Mustafa Fevzi Karagöz tarafından gerçekleştirildi.