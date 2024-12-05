Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda muhtarların mahalleleri ile ilgili istek, talep, görüş ve önerileri alınarak, istişarelerde bulunuldu.

Sorunların çözümü noktasında muhtarlarla uyum içerisinde koordineli bir şekilde çalışacaklarını belirten Vali Çalgan, toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, muhtarlara çalışmalarında kolaylık ve başarılar diledi.

Toplantıya muhtarların yanı sıra Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve bazı ilgililer katıldı.

Editör: SELDA FINDIK