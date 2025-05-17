Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Nisan ayı Konut Satış İstatistikleri’ni açıkladı. Nisan’da konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,6 oranında arttı. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 645 ile İstanbul, 10 bin 889 ile Ankara ve 7 bin 14 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 37 ile Ardahan, 75 ile Tunceli ve 88 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

4 AYDA YÜZDE 27.9 ARTIŞ

Konut satışları Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,9 oranında artarak 454 bin 145 olarak gerçekleşti. Ülke genelinde ipotekli konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 147,0 oranında artarak 17 bin 465 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,8 oldu. 4 aylık dönemde ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 99,4 oranında artarak 69 bin 194 oldu.

Nisan ayında 4 bin 245; Ocak-Nisan döneminde ise 16 bin 388 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti. Diğer satış türleri sonucunda 100 bin 894 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde diğer konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,3 oranında artarak 100 bin 894 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 oranında artarak 384 bin 951 oldu. İlk el konut satış sayısı 34 bin 633 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışlarında 83 bin 726 konut el değiştirdi.

Editör: NURDAN AKBAŞ

YABANCILARA KONUT SATIŞLARI AZALIYORYabancılara ise Nisan ayında bin 440 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 529 ile İstanbul, 497 ile Antalya ve 117 ile Mersin oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 oranında azalarak 6 bin 18 oldu. Nisan ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 276 ile Rusya Federasyonu, 128 ile İran ve 120 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.Samsun’da Nisan ayında 2 bin 525 konut satılırken, Tokat’ta 551 ve Amasya’da ise aynı dönemde 558 konut satıldı. Çorum’da Nisan ayında satılan 650 konutun 83 adeti ipotekli satış, 657’si ise diğer satış şeklinde gerçekleşti. 211 konut ilk es satış olurken, 439 konut ise ikinci el satış oldu. Geçen yıl Nisan ayında ilimizde 440 konut satılmıştı.