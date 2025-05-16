Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde milyonlarca çiftçiyi yakından ilgilendiren destekleme ödemelerini açıkladı. Bakan İbrahim Yumaklı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 5 milyar 102 milyon 219 bin liralık destekleme ödemesi bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı.

ÇİFTÇİLERE MÜJDE: DESTEKLEME ÖDEMELERİ BUGÜN BAŞLADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Toprağı emekle yoğuran çiftçilerimizin daima yanındayız. 5 milyar lirayı aşan destekleme ödemeleri bugün hesaplara geçiyor. Hayırlı ve bereketli olsun.” ifadelerini kullandı.

HANGİ DESTEK KALEMLERİNDE ÖDEME YAPILACAK?

Bakan Yumaklı’nın paylaştığı verilere göre destekleme ödemeleri şu kalemleri kapsıyor:

Büyükbaş hayvancılık (buzağı) desteği: 3 milyar 909 milyon 715 bin 445 TL

Büyükbaş hayvancılık (malak) desteği: 43 milyon 434 bin 500 TL

Arıcılık desteği: 984 milyon 628 bin 244 TL

Bombus arısı kullanım desteği: 15 milyon 851 bin 600 TL

Kırsal kalkınma yatırımları desteği: 98 milyon 302 bin 890 TL

Küçük aile işletmesi desteği: 4 milyon 426 bin 135 TL

Biyolojik/biyoteknik mücadele desteği: 43 milyon 901 bin 906 TL

Sertifikalı fidan kullanım desteği: 1 milyon 958 bin 837 TL

ÖDEMELER KİMLİK VE VERGİ NUMARASINA GÖRE SIRALI YAPILACAKTarım ve Orman Bakanlığı, destekleme ödemelerinin adaletli ve düzenli şekilde dağıtılması için kimlik ve vergi numarasına göre sıralı ödeme sistemini uyguluyor.

Kimlik numarasının son hanesi “4-6-8” ve vergi numarasının son hanesi “1-3-4-5-6-7-8-9” olan üreticiler, 16 Mayıs saat 18.00’den sonra ödemelerini alabilecek.

Kimlik ve vergi numarasının sonu “0-2” olan üreticilere ise ödeme 23 Mayıs saat 18.00’den sonra yapılacak.