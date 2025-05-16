Yılda iki kez verilen ikramiye, 2025 yılı için 4 bin lira olarak belirlenmişti. Kurban Bayramı 6 Haziran'da başlayacak. Yaklaşık 16 milyon emeklinin merakla beklediği ikramiyenin yatacağı tarih merakla bekleniyor. Peki kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...

KRAMİYELER 2-5 HAZİRAN ARASINDA HESAPLARDA

2-5 Haziran 2025 tarihleri arasında tüm SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiye ödemelerinin tamamlanması bekleniyor.

KİMLER İKRAMİYE ALACAK

Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlarla, yaşlılık maaşı ödemelerinden faydalananlar da ikramiye alabilecek.

Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25 oranında ikramiye alacak.

Dul ve yetim maaşı, yaşlılık maaşı alanlar, maluller, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler, şehit yakınları, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ikramiye alabilecek.