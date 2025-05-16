Türkiye’nin karşı karşıya olduğu ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çeken Kuşcu, Yeniden Refah Partisi’nin çözüm odaklı politikalarını kamuoyu ile paylaştı.

Toplantıda konuşan İl Başkanı Kuşcu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, artan enflasyonun halkın alım gücünü düşürdüğünü, küçük esnafın ve dar gelirli vatandaşların her geçen gün daha fazla sıkıntı yaşadığını ifade etti.

Türkiye’nin uzun süredir tarihi bir darboğazdan geçtiğini kaydeden Kuşçu, “Her geçen gün bu darboğaz, artık bir çöküşe dönüşüyor. Ekonomideki kriz, sosyal dokudaki çözülme milletimizi tükenme noktasına getiriyor. Milyonlar geçinemiyor, kirasını ödeyemiyor, milyonlarca insanımızın ekmeği küçüldükçe küçülüyor” dedi.

“Halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz” diyen Kuşcu, “Yeniden Refah Partisi olarak, milletimizin sorunlarını bilen, bu sorunlara çözüm üretebilecek donanıma sahip kadrolarımızla göreve hazırız. İktidarın yanlış politikalarının yükünü halkımız taşımak zorunda kalıyor” şeklinde konuştu.

Yerel gündeme de değinen Kuşcu, Çorum’da yaşanan altyapı ve istihdam sorunlarına dikkat çekerek, yerel yönetimlerin daha şeffaf ve halk odaklı çalışması gerektiğini vurguladı.

Basın toplantısında partinin gelecek dönemdeki faaliyet planlarına da yer veren Kuşcu, özellikle gençlere ve kadınlara yönelik projelere ağırlık verileceğini belirtti.

Editör: Haber Merkezi