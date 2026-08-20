Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,38 artışla 6 bin 969 liradan tamamlamıştı.

ABD tahvil faizlerinde Hazine’nin alım kararının ardından altın fiyatları uçuşa geçti. Değerli metalde dün başlayan yükseliş bugün de devam etti. Küresel piyasalarda ons altın dünkü işlemlerde yüzde 4'ten fazla primle 4523 dolardan kapanış yaptı. Altın bugün ise güne 4 bin 495 dolardan başladı.

Ons altın kısa süre içerisinde 4 bin 460 dolar seviyesini görürken, gram altın da 6 bin 843 liraya kadar yükseldi. Öte yandan gram altın da bugünkü ilk işlemlerde 6978 TL'yi test ederek psikolojik 7000 TL seviyesine epey yaklaştı.

DÖRT AYIN ZİRVESİNDE

Bu yükselişle birlikte gram altın 17 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyelerine yöneldi ve böylece son 4 ayın zirvesine de ulaşmış oldu.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 6.927,85

Satış: 6.928,82

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 4.491,30

Satış: 4.492,23

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 11.083,12

Satış: 11.326,54

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 44.330,95

Satış: 45.170,98