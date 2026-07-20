ABD-İran arasındaki saldırılar nedeniyle petrol fiyatlarındaki artış akaryakıta zam olarak yansıyor.

Küresel ekonomilerde ABD-İran arasındaki çatışma ortamının etkileri görülmeye devam ediyor. Petrol stoklarının azalması, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması gibi etkenler zamları gündeme getirdi. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 1,12 lira seviyesinde zam yapılması planlanıyor. Zammın yarından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ÇORUM'DA GÜNCEL FİYATLAR ŞÖYLE;

Benzin: 67,20 lira

Motorin: 74,74 lira

Otogaz: 33,85 lira