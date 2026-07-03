Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla emekli, memur ve memur emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranları belli oldu.

TÜİK’e göre enflasyon haziran ayında aylık yüzde 0,99, yılın ilk altı ayında ise yüzde 17,76 olarak gerçekleşti. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammını belirledi.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ilk altı ayında oluşan enflasyon oranı kadar zam alıyor. Buna göre emekli aylıklarına temmuz ayından itibaren yüzde 17,76 artış yapılacak.

Bu hesapla 20 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 3 bin 552 TL artarak 23 bin 552 TL’ye çıkacak.

En düşük emekli aylığında artış için ise yasal düzenleme gerekiyor. Bu nedenle en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı henüz netleşmedi.

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre hesaplandı. 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için ise yüzde 7 zam yapılmasına karar verilmişti.

Haziran verisiyle birlikte memur ve memur emeklilerinin yılın ikinci yarısında temmuz ayı toplam artış oranı oranı yüzde 13,52 oldu.

Buna göre 61 bin 890 liralık en düşük memur maaşı 70 bin 257 TL olacak.

Memur emeklisi ise en düşük 27 bin 772 TL. Buna göre 27 bin 772 TL aylık alan bir memur emeklisinin maaşı 31 bin 527 TL’ye yükselecek.

İşsizlik ödeneği, kıdem tazminatı tavanı, sosyal yardımlar ve 65 yaş aylığı da memur zammına bağlı olarak artacak.

