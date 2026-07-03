İş dünyasının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında da aktif görev alan, 8 yıldır Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi, son 4 yıldır ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Gökhan Kerman Kasım ayında yapılacak Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) seçimlerinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Çorum’da doğup büyüyen Gökhan Kerman, ilk, orta ve lise öğrenimini Çorum’da tamamladı. 1995-2000 yılları arasında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi‘nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından 2001-2003 yılları arasında İngiltere’nin Londra kentinde yabancı dil eğitimi aldı.

Aileden gelen ticaret geleneğini modern girişimcilik anlayışıyla birleştiren Gökhan Kerman, bugün KERMAN Mobilya, KERMAN Home, KERMAN Lojistik, Kolix Kağıt Karton Ambalaj ve KERMAN Oyun ve Eğitim Araçları şirketlerinin kurucusu ve yöneticisi.

Faaliyet gösterdiği şirketlerde yaklaşık 170 kişiye istihdam sağlayan Kerman, üretim, sanayi, e-ticaret, lojistik ve mobilya sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Aynı zamanda Karadeniz Bölgesi’nin en büyük ofset baskılı karton ambalaj fabrikasının sahibidir. Üretim odaklı yatırımlarıyla hem Çorum ekonomisine hem de ülke sanayisine katkı sunuyor.

İş dünyasının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında da aktif görev alan Gökhan Kerman, 8 yıldır Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi, son 4 yıldır ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta. Ayrıca Çorum 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi olarak sanayi yatırımlarının geliştirilmesi ve organize sanayi bölgesinin büyümesine yönelik çalışmalarda görev almakta.

ÇORUM FK YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Sporun şehirlerin gelişimindeki önemine inanan Kerman, 2 yıldır Çorum Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta; kulübün kurumsal yapısının güçlenmesi ve Çorum’un sportif alanda daha güçlü temsil edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Esnaf bir ailenin çocuğu olan Gökhan Kerman’ın babası Tekin Kerman, 1978 yılından bu yana Çorum’da ticaret hayatını sürdürmektedir. Çocukluk yıllarından itibaren ticaret kültürüyle yetişen Kerman, üretimin, istihdamın ve girişimciliğin en önemli kalkınma unsuru olduğuna inanmaktadır. Gökhan Kerman evli ve 2 çocuk babasıdır.