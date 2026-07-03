Çorum Eczacı Odası, 1 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ile muayene katılım paylarının yüksek oranda artırılmasını eleştirdi.

İkinci basamak devlet hastanelerinde muayene katılım payının % 92, eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinde % 246 artırıldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifade kullanıldı:

^”Asıl çözüm; birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek, aile sağlığı merkezlerini daha etkin hale getirmek, sevk zincirini doğru işletmek ve vatandaşın sağlık hizmetine doğru basamakta, doğru zamanda ve ücretsiz ya da en az maliyetle ulaşmasını sağlamaktır.”