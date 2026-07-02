Çorum'da yürekleri dağlayan bir acı yaşandı. Ahmet ve Melisa Benli çiftinin henüz 20 günlük bebekleri Orhan Benli, doğuştan yakalandığı ve milyonda bir görülen kelebek hastalığı nedeniyle yaşam mücadelesini kaybetti.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen minik Orhan'ın doğumunda bacağının bir bölümünde deri bulunmadığı öğrenildi. Doğar doğmaz tedavi altına alınan bebek, daha sonra Hacettepe'de uzman hekimlerin gözetiminde yaşam savaşı verdi.

Yaklaşık 5 gün önce taburcu edilen Orhan bebek, evinde fenalaşmasının ardından hayatını kaybetti. Henüz 20 günlük ömründe ağır bir hastalıkla mücadele eden minik Orhan'ın vefatı, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Talihsiz bebeğin cenazesi, gözyaşları arasında Çorum'un Aksungur Köyü'nde toprağa verildi.