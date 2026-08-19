Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarını sürdürürken iş deneyimi kazanmalarını ve gelir elde etmelerini amaçlayan İŞKUR Gençlik Programı için yeni dönem hazırlıkları devam ediyor.

Program kapsamında öğrencilerin üniversitelerinde belirlenen alanlarda part-time olarak çalışması ve katıldıkları gün sayısı üzerinden ödeme alması planlanıyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak yeni dönemde en az 200 bin üniversite öğrencisinin programdan yararlanması hedefleniyor.

Geçtiğimiz dönemde yaklaşık 220 bin öğrencinin yararlandığı program, üniversite öğrencilerine hem çalışma deneyimi hem de eğitim döneminde ek gelir sağlıyor.

Günlük Ödeme 1.375 TL Olacak

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında çalışacak öğrencilere, programa fiilen katıldıkları her gün için 1.375 TL ödeme yapılacak.

Öğrencilerin ay içerisinde yaklaşık 15 gün çalışması planlanıyor.

Bu durumda 15 gün boyunca programa katılan bir öğrencinin aylık toplam ödemesi:

1.375 TL x 15 gün = 20.625 TL olabilecek.

Ancak söz konusu tutarın sabit aylık maaş şeklinde değil, katılım sağlanan gün sayısına göre hesaplanan cep harçlığı niteliğinde olduğu belirtiliyor.

İŞKUR tarafından yapılan açıklamada günlük ödeme tutarı, "Katılımcılara katılım sağladıkları her bir gün için Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılına yönelik belirlenen 1.375 TL cep harçlığı ödenir" ifadeleriyle duyuruldu.

Dolayısıyla öğrencinin ay içerisinde programa katıldığı gün sayısı değiştikçe alacağı toplam ödeme de değişebilecek.

İŞKUR Gençlik Programı'ndan kimler faydalanabilir?

Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilir. (Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan faydalanamaz.)

İŞKUR Gençlik Programı Katılım Şartları Nelerdir?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kuruma kayıtlı olmak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

g) Hane gelir şartını sağlamak,

ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,

h) Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak)

şartları aranır.

