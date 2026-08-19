Adana'da "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik düzenlenen operasyonda Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un yanı sıra çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Kuytulculara yönelik operasyon düzenledi. Alparslan Kuytul'un evinin önüne çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, evde arama yapılıp Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı. Öte yandan, aynı operasyonda çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

Kuytul çifti ve gözaltına alınan şahıslar geniş güvenlik önlemleri altında sağlık raporu için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Sağlık raporunun ardından gözaltına alınan kişiler emniyete götürüldü.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı