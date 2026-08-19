Arca Çorum FK Tesisleri’nde yaşanan basın toplantısı krizine kulüpten açıklama geldi. Açıklamada, Çorum basınının kulüp ile kamuoyu arasındaki iletişimde önemli bir görev üstlendiği belirtilirken, kulüp tarafından açıklanan programa da basının hassasiyet göstermesi gerektiğine vurgu yapıldı.

İşte kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Bugün kulüp tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz basın programıyla ilgili oluşan bazı yanlış anlaşılmaları gidermek adına kısa bir bilgilendirme yapma gereği doğmuştur.

Öncelikle belirtmek isteriz ki Arca Çorum FK olarak basın mensuplarımızın kulübümüz ile kamuoyu arasındaki iletişimde üstlendiği görevi önemsiyoruz. Nitekim bugün gerçekleştirilen program da basın mensuplarımızın Teknik Direktörümüz ve futbolcularımızla doğrudan röportaj yapabilmeleri ve antrenmandan görüntü alabilmeleri amacıyla özellikle basına açık olarak planlanmıştır.

Program öncesinde yapılan bilgilendirmede tesise giriş saatinin en erken 17.45 olduğu açıkça belirtilmiştir. Belirlenen saatten 15-20 dakika önce tesislerimize gelen bazı basın mensuplarımızın girişine 17.45’e kadar izin verilmemesi, basına yönelik herhangi bir kısıtlama veya olumsuz tutumdan kaynaklanmamaktadır.

Kulübümüz, basın çalışmalarında mümkün olduğunca kapsayıcı bir anlayış benimsemekte; programlarımıza katılım konusunda basın kartı veya benzeri bir yeterlilik belgesi şartı aramadan, medya alanında faaliyet gösteren kişilere kapılarını açık tutmaktadır.

Ancak bu açık yaklaşım beraberinde kulüp tesislerindeki futbolcularımızın ve teknik ekibimizin güvenliğini, çalışma düzenini ve mahremiyetini koruma sorumluluğunu da getirmektedir. Bu nedenle geçmiş uygulamalardan farklı olarak, basına açık programlarda tesislere giriş için belirli bir saat uygulamasına geçilmiştir.

Belirlenen giriş saati, basın mensuplarımızı tesislerimizden uzak tutmak için değil; tesis içerisinde kimlerin, hangi zaman aralığında ve hangi alanlarda bulunacağının kontrollü şekilde yönetilebilmesi amacıyla uygulanmaktadır. Bu uygulama aynı zamanda sporcularımızı ve teknik ekibimizi dışarıdan gelebilecek olası güvenlik risklerine karşı korumaya yönelik alınmış bir tedbirdir.

Basın mensuplarımızdan beklentimiz; kendileri için hazırlanan röportaj, görüntü alımı ve benzeri içeriklere rahatlıkla erişebilmeleri adına duyurulan program ve giriş saatlerine hassasiyet göstermeleridir.

Basınımızın kulübümüze erişimini kısıtlamak gibi bir yaklaşımımız bulunmamaktadır.

Amacımız; basın mensuplarımızın görevlerini en sağlıklı şekilde yerine getirebildiği, aynı zamanda futbolcularımızın ve teknik ekibimizin güvenliğinin ve çalışma düzeninin korunduğu profesyonel bir ortam oluşturmaktır.

Bu konuda göstereceğiniz anlayış ve hassasiyet için teşekkür ederiz".