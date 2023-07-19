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22-23 Temmuz 2023 tarihleri arasında Atahan Atlı Sporlar Kompleksi'nde gerçekleştirilecek olan 4. Hitit Motosiklet Festivali hakkında bilgi veren Oda Başkanı Necmettin Uzun, 22 Temmuz Cumartesi günü saat 12.00'de festival için Çorum'a gelen konukları İtfaiye Parkı'nda karşılayacaklarını belirterek, saat 14.00'de ise hep birlikte şehir turu atılacağını kaydetti.

Daha sonra festivalin gerçekleştirileceği Atahan Atlı Spor Kulübü'ne geçileceğini ve burada kamp çadırlarının kurulacağını vurgulayan Necmettin Uzun, saat 18.00'de festival açılışı ile birlikte başlayacak etkinliklerin gece saat 24.00'e kadar çeşitli yarışmalar (İp çekme, yumurta ve çuval yarışı) akrobasi gösterileri, hediye çekilişi, konser ve havai fişek gösterileri ile Türkiye'nin değişik şehirlerinden Çorum'a gelecek olan motor tutkunlarını şehrimizde en güzel şekilde ağırlayacaklarını söyledi.

2 gün sürecek olan festivalin Çorum'un tanıtımına katkı sunacağını ifade eden Başkan Uzun, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen başta Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, ÇESOB Başkanı Recep Gür, katkıda bulunan sponsor firmalara ve oda üyesi motosikletçi esnafına teşekkür etti.

Ayrıca, 22 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00-22.00 saatleri arasında Saat Kulesi Meydanı'ndan Atahan Atlı Sporlar Kompleksi'ne ücretsiz servis kaldıracaklarını belirten Uzun, Çorumlu tüm motor tutkunlarını festivale beklediklerini dile getirerek, bilet karşılığı yapılacak hediye çekilişinde ise bir kişiye motosiklet hediye edeceklerini sözlerine ekledi.