6 milyondan fazla memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki maaş artışlarının belirleneceği 8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu işveren heyetinin ilk zam teklifi 12 Ağustos tarihinde belli oldu. Hükümet, 2026 yılı için memur ve memur emeklilerine ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için ise yüzde 6 zam önerdi. Memur Sen bu teklifin kabul edilemez olduğunu ifade ederek kendi bünyesinde bulunan sendika üyeleri ile Saat Kulesi PTT önünde basın açıklamalı eylem yaptı.



MEMURLARDAN TEKLİFE TEPKİ

Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi Fatih Okumuş tarafından yapılan açıklamada, “Kamu işvereni dün açıkladığı teklifte 2026 için yüzde 10 + yüzde 6, 2027 için yüzde 4 + yüzde 4 zam önerisinde bulundu. Öncelikle; işveren heyetinin bu teklifini yok saydığımızı ve gerçekçi bulmadığımızı belirtiyoruz. İşveren, tutmayan enflasyon hedeflerini baz alarak kamu görevlisine bu teklifi layık görmüştür. İşverenin teklifinde; refah payı ve taban aylığa zam yoktur. Gelirde adaleti sağlayacak oran yoktur. Emekli ve emekçiyi gözeten bakış yoktur. Teklif, kamu görevlilerinde hayal kırıklığı oluşturmuştur. Bu teklif yetersiz ve geçersizdir. Memurların ve emeklilerin kaybedecek 2 yılı daha yok.

ADİL VE ACİL TEKLİF İSTİYORUZ

2026 yılının birinci altı ayında; yüzde 10 refah payı, 10 bin TL taban aylığa zam, yüzde 25 oransal zam istedik. İkinci altı ayında yüzde 20 oransal zam teklif ettik. 2027 yılının birinci altı ayında 7 bin 500 TL taban aylığa zam, yüzde 20 oransal zam ve ikinci altı ayında yüzde 15 oranında artış istedik. Bayram ikramiyesi verilmesini, kira desteği sözünün yerine getirilmesini, gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesini istiyoruz. Toplu sözleşme masasının 1 haftadan az süresi var. İşveren adil teklifi masaya sunmalıdır. Aksi takdirde memur-emekli nöbette eylem çadırı kurulması, iş bırakma, yürüyüş ve Ankara mitingi eylemlerimizle tepkimiz devam edecektir. Son sözümüz şudur; adil ve acil teklif bekliyoruz.” ifadeleri yer aldı.