AK Parti’nin 24 yıldır milletin huzuru, güveni ve refahı için durmadan çalışarak hizmet üretmeye devam ettiğini belirten Çorum Milletvekili Ahlatcı; “Kuruluşundan bu yana ülkenin her köşesinde vatandaşın yanında olan parti, her dönemde birlik ve beraberlik içinde hareket ederek Türkiye’yi daha güçlü yarınlara taşımayı hedefliyor” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı, 24. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki partinin ülke genelinde yürüttüğü çalışmaların ve hizmetlerin milletin refahı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yusuf Ahlatcı, “24 yıldır milletimizin huzuru, güveni ve refahı için çalışan AK Parti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmadan ilerlemeye devam ediyor. Terörsüz bir Türkiye hedefiyle; şehirlerimizde güçlü altyapı projeleri, sınırlarımızda güvenlik duvarları, gökyüzünde İHA ve SİHA’larımızla, savunma sanayimizde milli teknoloji hamlesiyle kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Birlik ve beraberlik içinde, hedefimiz; Türkiye Yüzyılı’nı milletimizin yüzyılı yapmak. Kuruluş yıl dönümümüzde, nice hizmet yıllarına!” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ahlatcı, geçmişten bugüne taşınan sorumluluk ve azimle partinin milletimizin yanında olmaya devam edeceğini belirterek, tüm kadroların özverili çalışmalarını takdir etti.

Muhabir: Haber Merkezi