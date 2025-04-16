Çorum Özejder Sosyal Bilimler Lisesi'nden kendisine gelen bir videoyu sosyal medya hesaplarında "Yasakçı zihniyet Çorum Sosyal Bilimler Lisesi'nde başlığıyla paylaşan Tahtasız, okulun kapılarının kilitlendiğini ve öğrencilerin tenefüse çıkmasının engellendiğini iddia etti.





KAPILAR KİLİTLENDİ, ÖĞRENCİLERİN TENEFÜSE ÇIKMASI ENGELLENDİ!

İşte Tahtasız'ın o paylaşımı;

"Çorum Sosyal Bilimler Lisesi'nden gelen görüntüler #ProjeOkulları ile başlayan eğitimdeki başı bozukluğun hangi boyuta vardığını gösterdi.

Çorum Sosyal Bilimler Lisesi Müdürünün okulun kapılarını kilitlediğini ve çocukların tenefüste dışarı çıkmasına izin vermediği bilgisini edindim.

Okul Müdürü'nü arayarak "Çocuklarımızın özgürlüğünü almayın, bu yasakçı zihniyetin uygulayıcısı olmayın. Kapıları derhal açın" şeklinde uyarıda bulundum.

Siyasi saiklerle ve baskılarla hareket eden tüm eğitimcilerimizi uyarıyorum:

"Yaptığınız kutsal mesleğe leke sürmeyin. Sizlere emanet edilen çocuklarımızı yasaklarla boğmayın ve onları dizayn etmeye çalışmayın. Aksi takdirde karşınızda bizi bulursunuz."

Not: Öğrencilerimize her hangi bir zarar gelmemesi adına videoyu sesler kısılmış bir şekilde yayınlıyoruz."