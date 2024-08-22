Yangın, önceki gün öğle saatlerinde merkeze bağlı Morsümbül köyünde meydana geldi. Ali Dikmen'e ait ahır ve samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Köylüler de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Herhangi bir yaralanma ve cana kaybının olmadığı yangında maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Köy muhtarı Muharrem Çalışkan, yangının çıkış sebebini araştırdıklarını, herhangi bir kasıt veya sabatojın söz konusu olmadığını belirterek, yangınzedelerin mağduriyetinin giderilmesi ve yaraların sarılması için çalışma yapıldığını bildirdi.