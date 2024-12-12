Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2023 yılı İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verilerini paylaştı. İl düzeyinde cari fiyatlarla Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) hesaplamalarına göre; 2023 yılında İstanbul 8 trilyon 60 milyar 358 milyon TL ve 510 bin 733 TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı. Aynı dönemde Çorum’da Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 183 bin 788 lira olurken, Samsun’da kişi başı gelir 215 bir 872 TL; Amasya’da kişi başı gelir 195 bin 199 TL ve Tokat’ta ise 143 bin 435 TL olarak açıklandı.

2022 yılında 6 bin 761 dolar olan Çorum’daki Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 7 bin 844 dolara çıkarken, 13 bin 243 dolar olan ülke ortalamasının ise altında kaldı. Çorum’un 2023 yılında 96 milyar 716 bin 739 TL olan Gayrisafi Yurt İçi Hasılası’nda hizmetler sektöründe 20 milyar 99 milyon liralık gelir oluşurken, bunu 18 milyar 67 milyonluk gelirle tarım, ormancılık ve balıkçılık, 15 milyar 426 milyon 920 bin lira ile sanayi, 13 milyar 82 milyon 515 bin liralık gelirle imalat sanayi izledi. Ayrıca Çorum’un Türkiye GSYH büyümesine katkısı ise % 0,02 olarak belirlendi. Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya’nın yer aldığı TR83 Bölgesi’nde ise Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 192 bin 112 TL ve 8 bin 178 dolar olarak açıklandı.

Buna göre, il düzeyinde cari fiyatlarla Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) hesaplamalarına göre; 2023 yılında İstanbul 8 trilyon 60 milyar 358 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den yüzde 30,4 pay aldı. İstanbul'u, 2 trilyon 538 milyar 686 milyon TL ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 1 trilyon 614 milyar 161 milyon TL ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 22 milyar 13 milyon TL ile Tunceli, 19 milyar 407 milyon TL ile Ardahan ve 13 milyar 214 milyon TL ile Bayburt yer aldı.

GSYH'den en yüksek payı alan ilk beş il, 2023 yılında toplam GSYH'nin yüzde 54,02'sini oluşturdu. Kocaeli, kişi başına GSYH'de 2023 yılında 516 bin 460 TL ile ilk sırada yer aldı. Kocaeli'yi, 510 bin 733 TL ile İstanbul ve 438 bin 242 TL ile Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 116 bin 767 TL ile Şanlıurfa, 110 bin 553 TL ile Ağrı ve 108 bin 21 TL ile Van son üç sırada yer aldı.

Kişi başına GSYH, 2023 yılında 13 ilde ülke ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,1 artarken, 44 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde artış gerçekleşti.

Editör: Haber Merkezi