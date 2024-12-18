Çorum İl Jandarma Komutanlığı, kış lastiği kullanma zorunluluğu kapsamında denetim yaptı. 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmişti. Bu kapsamda, 1-2 Aralık ve 14 Aralık 2024 tarihlerinde yapılan denetimlerde, kış lastiği takmayan araçlar uyarıldı ve idari para cezası uygulandı.

Çorum ili genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 2683 yük ve yolcu taşıyan araç kontrol edildi. Kış lastiği takmayan araç şoförlerine uyarılarda bulunulurken, sürücüler trafik güvenliği için gerekli önlemleri almaları konusunda bilgilendirildi.



Kış lastiği kullanımı, soğuk hava koşullarında güvenli bir trafik ortamı sağlamak ve trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla önemli bir uygulama olarak öne çıkıyor. Çorum İl Jandarma Komutanlığı, denetim faaliyetlerini arttırarak, yol kullanıcıları üzerinde "Algılanan Yakalanma Riski Duygusu"nu artırmayı hedefliyor.

Konuya ilişkin jandarma tarafından yapılan açıklamada, “Kış lastiği, özellikle 7°C ve altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu arttırmak için tasarlanmış, üzerinde M+S işareti veya kar tanesi sembolü bulunan lastik türüdür. Buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği olarak kabul edilmektedir. Çekici, tanker ve otobüslerde lastik sırtı 4 mm, kamyonet, minibüs ve otomobillerde ise 1.6 mm’den az olmamalıdır” denildi.