TOKİ Çorum Merkez İşyerleri kura çekilişi yapıldı. TOKİ tarafından Çorum'da yapımı planlanan dükkanlar için bugün 50, 100, 150 ve 200 metrekare büyüklüğündeki toplam 225 adet dükkanların hak sahipliği belirleme kura çekilişi 384 başvuru arasından yapıldı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İlk Evim, İlk İşyerim kampanyasında hak sahipliği kura işlemleri kesintisiz sürüyor. Bugün Çorum Merkez TOKİ projesinde İşyerleri için kura çekilişi heyecanı yaşandı.



TOKİ tarafından Çorum ilinde yapımı planlanan İşyerleri için bugün kura çekilişi işlemi düzenlendi. TOKİ Çorum Merkez İşyerleri yapılacak ve sahiplerine kısa sürede teslim edilecek.

20 adet 50 metrekare işyerleri için 35 başvuru, 40 adet 100 metrekare işyerleri için 69 başvuru, 50 adet 150 metrekare işyerleri için 73 başvuru ve 115 adet 200 metrekare büyüklüğünde olan işyerleri için ise 207 başvuru arasından kura çekilişi işlemleri yapılarak hak sahipleri isim isim belirlendi. TOKİ Çorum Merkez İş Yerleri Kura sonuçları akşam saatlerinde TOKİ resmi internet sitesi ile e-Devlet TOKİ Başvuru ekranı üzerinden online sorgulanabilecek. YouTube üzerinden yayınlanan kura çekimi canlı yayın linkine hemen altta verilen bağlantıdan erişebilirsiniz.

TOKİ ÇORUM MERKEZ İŞYERİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE