Yoğun katılımla yapılan toplantıda hem gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı hem de güncel ekonomik ve yatırım konuları masaya yatırıldı.

Toplantının önemli başlıklarından biri, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi oldu. Çorum TSO Meclis Üyesi Fikret Tepençelik, “Kayıt Dışı Ekonomi, Terörün Finansmanı ve Suç Gelirlerinin Aklanması” konulu mevcut tebliğ taslağı hakkında meclis üyelerine detaylı bir bilgilendirme yaptı.

Fikret Tepençelik, hazırlanan düzenlemenin iş dünyasına olası etkilerini değerlendirerek, üyelerin dikkat etmesi gereken hususları paylaştı. Toplantıda son olarak diğer gündem maddeleri görüşülerek bazı kararlar alındı.

Muhabir: Haber Merkezi