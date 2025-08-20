Sürücüler karavanın kazalara davetiye çıkardığını belirterek yetkililerden çözüm istedi.

Buharaevler Mahallesi Bişkek Caddesi ile Dr. Sadık Ahmet Caddesi kesişiminde trafik ışıklarından önce yaya yolunun hemen yanına park edilen karavan hem sürücülere hem yayalara zor anlar yaşatıyor.

ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan bir vatandaş, "Karışmayım diyordum ama bugün çocuğun birine az kalsın taksi çarpıyordu o yüzden paylaşıyorum. Hangi akıllı bu karavanı ışıkların dibine koyar ve haftalardır hiç bir yetkili görmez mi bunu?" diye sordu.